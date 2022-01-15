Dayakçı müdür ödüllendirildi
2018 yılında öğrencilere şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen okul müdürü “Üstün Başarı Belgesi ve Ödülü Alanlar” listesine girdi. CHP’li Nazlıaka duruma tepki gösterdi.
Ankara’da, 2018’de, dönemin Selçuklu İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Mehmet Selim Alpaslan’ın öğrencilerine şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Müdürün beş çocuğu darp ettiğine yönelik haberler kamuoyuna yansımıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bu iddialarla gündeme gelen müdürün adının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tebliğler Dergisi’nde yer alan “Üstün Başarı Belgesi ve Ödülü Alanlar” listesinde yer aldığına dikkat çekti. O dönem çocukların aileleri, Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu alarak suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak hiçbir işlem yapılmamıştı.
Cumhuriyet’e konuşan ve müdürün “MEB tarafından aklandığını” söyleyen Nazlıaka “Çocukların tabiriyle ‘dayakçı müdür’, MEB tarafından 2020 yılı ‘üstün başarı belgesine ve ödül verilmesine’ değer görüldü. Çocuğa şiddetin ayyuka çıktığı bugünlerde AKP hükümeti, çocuğa şiddet uygulayanları ödüllendiriyor. Esas kriter ne yaptıkları değil, kime yakın oldukları. Bu ödülün şöyle bir önemi var: İdarecilik alanında yükselmenin önünü açıyor. Bu ödül listesi ilçe milli eğitim müdürünün teklifi ile hazırlanıyor. Kaymakamın onay verdiği isimler de ödül alıyor” dedi.
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