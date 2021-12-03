Üniversiteliye taciz girişimine tekme tokat dayak
Zonguldak'ta, üniversite öğrencisine kampüs çıkışı cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı iddia edilen H.G. (30), çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Hastaneye kaldırılan H.G., tedavisinin ardından tutuklandı.
Olay, 1 Aralık akşamı Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi önünde meydana geldi. H.G., eve gitmek için kampüsten çıkan kadın öğrenciyi kendisine çekerek, karanlık alana sürüklemeye çalıştı.
Öğrencinin çığlık atması üzerine koşarak gelen çevredekiler, H.G.'yi darbetmeye başladı. Tekme tokat dövülen H.G.'yi olay yerine gelen polis ekipleri aldı. Vücudunda ve başında darp izleri bulunan H.G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. H.G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
H.G., ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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