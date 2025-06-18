Dayanışma platformu kuruldu: 'Adalet işlesin.'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve çalışma arkadaşlarının aileleri, cezaevindeki kişilerin ailelerini birbirleriyle buluşturmayı amaçlayan ve “Dayanışma Platformu” adıyla kurulan ortak ağın ilk adımını dün attı.

Platformun tanıtımı için Yenikapı Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan basın toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu konuşma yaptı.

AİLELERDEN DESTEK

Platformun kurulma amacına yönelik konuşan İmamoğlu, “Ortak acıyı dayanışmayla iyileştirebilmek, yalnız olmadığımızı birbirimize hissettirebilmek için tutukluların aileleriyle bir dayanışma platformunun ilk adımını atıyoruz. Bu platformu oluşturmak için ailelerden destek aldık. ‘Dışarıda bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor’ bilinciyle ortak bir ağ kurmak istedik” dedi.

Platformun ayaklarından birinin de CHP tarafından Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için başlatılan imza kampanyasını desteklemek olduğunu belirten İmamoğlu, “Kampanyanın tek öznesi Ekrem İmamoğlu değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın geleceğini korumak isteyen demokrasiden yana olan herkes. Ben de bugün itibariyle birer dayanışma noktası olan İmamoğlu’na özgürlük stantlarımızda hemşerilerimizle buluşacağım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş ise imza kampanyasının İstanbul’da 4 milyonu, Türkiye’de ise 17 milyonu geride bıraktığını belirtti. İmamoğlu’na, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a kadın mahkûmların durumuyla ilgili yaptığı çağrıya yanıt gelip gelmediği soruldu. Çağrıya henüz yanıt gelmediğini belirten İmamoğlu, “Adalet işlesin ve bağımsız yargı işlesin diye mücadele ediyoruz ama bari kadınlara bu işkence çektirilmesin” diye konuştu.

EVLİLİK FOTOĞRAFI

Toplantıya tutuklu bulunan Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Seraf Özer ve İBB Genel Başkan Yardımcısı Buğra Gökce’nin eşi Filiz Kahveci de katıldı. 28 Mayıs’ta Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde Gökce ile hayatını birleştiren Kahveci, evliliklerinden bu yana evlilik fotoğraflarının kendilerine verilmediğini aktararak “3 hafta oldu ancak bir fotoğrafımız verilmedi.