DEAŞ operasyonunda 3 yabancı uyruklu yakalandı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:05
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin koordinesinde örgüt bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyete götürüldü.


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