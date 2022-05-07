Debisi yükselen derede mahsur kaldı; aracının üzerine çıkıp yardım bekledi

Alanya'da dere yatağından geçmeye çalışırken açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı.

AA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:27
Debisi yükselen derede mahsur kaldı; aracının üzerine çıkıp yardım bekledi
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Çayarası Yaylası'nda Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti. Debisi yükselen derede mahsur kalan kişi, iş makinasıyla kurtarıldı.

YURTTAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

Debisi yükselen dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden yurttaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay anında yaşananlar ve kurtarılma anı ise bölgedeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Baraj Çayarası Yaylası Gevne Çayı

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