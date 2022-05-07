Debisi yükselen derede mahsur kaldı; aracının üzerine çıkıp yardım bekledi
Alanya'da dere yatağından geçmeye çalışırken açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı.
Çayarası Yaylası'nda Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti. Debisi yükselen derede mahsur kalan kişi, iş makinasıyla kurtarıldı.
YURTTAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI
Debisi yükselen dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden yurttaşların yardımıyla kurtarıldı.
Olay anında yaşananlar ve kurtarılma anı ise bölgedeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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