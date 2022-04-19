Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar

19 Nisan 2022 Salı, 17:59

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde profesyonel bir rehber ile birlikte bölgenin doğal ve tarihi merkezlerini ziyaret eden Belçikalı ve Fransız turist, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpeği görerek, kurtarmak istedi.

2 turist ve profesyonel rehber, yaklaşık 10 metrelik çukura inerek hayvanı kurtarmak isterken, köpek kendisi çıktı.

1 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Bu kez çukurun içinde kalan turistler ve rehber 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Nevşehir AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından turistler ile rehberi mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan turistler ve rehber, bölgeyi gezmeye devam etti.