Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi’nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DHA
19 Nisan 2022 Salı, 17:59
Köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldılar
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde profesyonel  bir rehber ile birlikte bölgenin doğal ve tarihi merkezlerini ziyaret eden Belçikalı ve Fransız turist, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpeği görerek, kurtarmak istedi.

2 turist ve profesyonel rehber, yaklaşık 10 metrelik çukura inerek hayvanı kurtarmak isterken, köpek kendisi çıktı.

1 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Bu kez çukurun içinde kalan turistler ve rehber 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Nevşehir AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından turistler ile  rehberi mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan turistler ve rehber, bölgeyi gezmeye devam etti.


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