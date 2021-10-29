Dede torun aynı sahnede

29 Ekim 2021 Cuma, 06:27

Haldun Dormen’in torunu Alya Dormen 29 Ekim gününe özel dans gösterisi ile sahnede yer alacak. Dans gösterisinin ardından Haldun Dormen’in yönettiği “Sen Nerden Çıktın?” adlı oyun seyirci ile buluşacak. İzmir seyircisi tarafından çok beğenilen oyunun konusu ise şöyle: Metin başarılı bir yazardır ve yeni kitabı için bir araştırma yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla dünya çapında tanınmış ünlü Medyum Natasha'yı bir akşam evine yemeğe davet eder. Amacı Natasha'nın ruh çağırma seansı esnasında yaşadıklarını gözlemlemek ve kitabında kullanabilmektir. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde sahnelenecek oyun için sahnetozu.com ve biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.