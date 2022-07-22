Dedeman'da miras krizi: 12 yaşındaki Sofia tedbir koydurdu

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:59

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, 25 Temmuz 2019 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde vefat etti.

Holding'in başına ise oğlu Rıfat Dedeman geçti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Murat Dedeman'ın Ukraynalı eşinden 12 yaşındaki kızı Sofia Satin Dedaman ise Rıfat Dedeman'a Ortaköy'deki taşınmaz için dava açtı.

RIFAT DEDEMAN ADINA TESCİL EDİLDİ

Murat Dedeman’ın vefatının ardından miras sorunları şiddetlenmeye başladı. İddiaya göre Murat Dedeman, kızı Sofia Satin Dedeman’ın doğumundan iki ay sonra Beşiktaş Ortaköy’deki tripleks mesken niteliğindeki taşınmazı oğlu Rıfat Dedeman adına tescil ettirdi.

MAL KAÇIRMA İDDİASI

Sofia Satin Dedeman’ın avukatı, taşınmazın tapuda satış olarak görülse de bunun gerçek bir satış olmadığını dava dilekçesinde belirtirken şu açıklamada bulundu:

“Çünkü müvekkilim, 2010 yılında evlilik dışı bir birliktelikten dünyaya gelmiştir. Yapılan devir ve tescil işlemi müvekkilin doğumundan 2 ay sonra yapıldığı ve devir için evlilik dışı doğan müvekkilden mal kaçırmak dışında hiçbir sebebin olmadığı açıktır. M

urat Dedeman, ölmeden önce müvekkilin yasal miras hakkını engellemek ve yoksun bırakmak amacıyla bu taşınmazı tapuda satış ve devir ile göstermek suretiyle Rıfat Dedeman adına tescil ettirmiştir. Bu satışın ve tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında müvekkil adına tesciline karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca davaya konu taşınmazın 3. kişilere devir ve satışının önlenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve şimdilik 100 bin liralık alacağın Rıfat Dedeman’dan tahsilini istiyoruz.”

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Sofia Satin Dedeman’ın talebi üzerine mahkeme, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin ve satışının önlenmesi için söz konusu taşınmazın tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi. Karara itiraz eden Rıfat Dedeman devrin asla karşılıksız olmadığını belirterek şunları söyledi:

“İhtiyati tedbir kararının verilmesi için ispat koşullarının olması gerekmektedir. Zira davacı, davasını ispatlayacak herhangi bir delili mahkemeye sunmamıştır.”

ÜVEY ANNE İLE DAVALIK OLDU

Rıfat Dedeman ayrıca 2 ay önce de üvey annesi Sevda Dedeman ile mahkemelik olmuştu. Rıfat Dedeman’ın holdingdeki hisselerin kendisine devredilmesi konusunda baskı yaptığını öne süren Sevda Dedeman, korunma talep etmişti. Ancak Mahkeme, Sevda Dedeman’ın talebini reddetmişti.