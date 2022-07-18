Ece Erken kimdir? Ece Erken reddi miras olayı nedir?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:10

Ünlü sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti. Paylaştığı mesajlarla gündeme oturan Ece Erken'in evliliği ve bugüne kadar yaşadıkları da merak konusu oldu. İşte Ece Erken'e dair tüm merak edilenler...

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğdu. Aslen Samsun’ludur.

Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı.

Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1'de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan ile evlendi. 2009'da boşandılar.

24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken, Haziran 2021 yılında 2 çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak’ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğradı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sunucu 44 yaşındadır.

ECE ERKEN 'REDDİ MİRAS OLAYI' NEDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi. Yaşanan tartışmalardan ötürü eşinin mirasını kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" açıklamasında bulunmuştu.

ECE ERKEN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ece erken'in ikinci eşi olan Serkan Uçar'dan Eymen adında bir oğlu var.

ECE ERKEN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Mavi şeker (2009)

Lise Defteri (Nil Uslu, TV Dizisi, 2003)

Kuzenlerim 2. Sezon (TV Dizisi, Şenis, 2003)

Aşk ve Gurur (2002)

Aşkına Eşkıya (Konuk Oyuncu, 10. Bölüm, TV Dizisi, 2001)

Nilgün (Nilgün Bayır, TV Dizisi, 1999)