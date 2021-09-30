Define aradığı evde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta 3 katlı evinde define arayan yaşlı adam ölü bulundu. Kazdığı toprakları evin odalarına yığan adamın cansız bedeni yaklaşık 10 metrelik kuyudan çıkarıldı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişi ile odalarına yığdı.
Fevzi Kuybu’dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.
Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.
Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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