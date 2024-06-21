Define arama ölümlü sonlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si ölü olarak bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 20:08
Define arama ölümlü sonlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. 

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


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