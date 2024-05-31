Şanlıurfa'da define avcılarına suçüstü!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:20
Şanlıurfa'da define avcılarına suçüstü!
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada define aradıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Şahıslar karakola götürülürken define aramakta kullandıkları 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 adet bilgisayara el konuldu.


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