Şanlıurfa'da define avcılarına suçüstü!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada define aradıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Şahıslar karakola götürülürken define aramakta kullandıkları 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 adet bilgisayara el konuldu.
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