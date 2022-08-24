Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin’de define aradığı söylenen 3 kişiden biri, açtıkları 15 metrelik kuyuda, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişinin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli’nin Andız mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, define aramak için 3 kişi bölgedeki makilik ve kayalık araziyi kazmaya gitti. A.U. (37) kazılan yerin girişinde kalırken Kemal Arslantaş (43) ile Ahmet Bulut (64) yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aleti de alarak yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi.
Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan A.U’nun yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek Arslantaş ve Bulut’a ulaştı. Bulut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş’ı yukarı çıkararak ambulansla hastaneye gönderdi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arslantaş’ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bulut’un cansız bedeni de ekiplerin çalışması ile çıkartılarak otopsi için cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.
Savcı ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayda 2 kişinin ölüm nedeninin metan gazından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceği bildirildi. A.U ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü, soruşturma sürüyor.
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