Define avcısı Bilecik'te yakalandı
Bilecik'te izinsiz define araştırmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 'İzinsiz Olarak Define Araştırma' suçundan aranan Söğüt'te şahıs yakalandı. Şahsın 1 yıl 8 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan define avcısı olduğu öğrenildi. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi.
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