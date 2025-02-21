Define skandalının ardından görev yerini değiştirirken arkadaşına iş verdi iddiası: Giderayak rant sağladı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

Şüpheli işletme şefi Y.D. ise soruşturma sürerken kendi isteğiyle memleketi Çanakkale’ye atandı.

Bayraktaroğlu’nun yerine, 27 Ocak’ta Hasan Keskin getirildi. Olaya ilişkin soruşturma sırasında aydınlatıcı sorular sormadığı iddiasıyla gündeme gelen Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz görevine devam ediyor. Şüpheli bir ismin tayininin nasıl kabul edildiği merak edilirken, Y.D’nin giderayak “yakın arkadaşlık” ilişkisi bulunan bir kooperatife rant sağladığı iddia edildi.

Y.D’nin, toplam 7 bin metreküplük bir işi aynı kurumda yangın işçisi olarak çalışan ve söz konusu kooperatifin başkanı olan A.B’ye verdiği öne sürüldü. Önceki yıllarda aynı bölgede yapılan işlerden ortaya çıkan tomruklar en yakın bölgeye naklediliyordu. Böylelikle tasarruf ediliyor, kamu zararı oluşmuyordu.

Söz konusu kooperatifin daha fazla para kazanması amacıyla malların sahadan daha uzak olan bir depoya nakledildiği, kooperatif başkanı A.B’nin, tomrukların naklinin gerçekleştiği deponun istif ve yükleme ihalesini aldığı da iddia edildi. Bu kapsamda, A.B’nin depodaki tomrukların satışı gerçekleştikten sonra firmalara yükleme yaparak daha fazla para kazanması hedeflendi. Yeni bölge müdürü Keskin’in ise soruşturmaya devam ettiği edinilen bilgiler arasında.

