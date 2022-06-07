Defineciler 'asırlık çınar ağacının' gövdesine zarar verdi

07 Haziran 2022 Salı, 14:52

Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi. Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.

BÖLGEDE SIK YAŞANIYOR

Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.