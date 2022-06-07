Defineciler 'asırlık çınar ağacının' gövdesine zarar verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Çobangeçidi Kanyonu’nda define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesindeki kovuğun bulunduğu bölgeyi kare şeklinde kesip, çevresindeki kayaları da parçaladı.

DHA
07 Haziran 2022 Salı, 14:52
Defineciler 'asırlık çınar ağacının' gövdesine zarar verdi
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Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi. Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.

BÖLGEDE SIK YAŞANIYOR

Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.


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