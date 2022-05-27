Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar
Manisa’nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aramalarda çokça kazı malzemesi de ele geçirildi.
Salihli’ye bağlı Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkiinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, kayalık alanda yaptığı operasyon sonucu T.D. (37) ve K.K.’yi (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
ONLARCA KAZI MALZEMESİ BULUNDU
Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 hilti ve 5 hilti ucu, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyumnitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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