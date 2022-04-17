Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
Aksaray’da kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Üç şahsın kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Kısa sürede şahısların kimliklerini tespit eden jandarma istihbarat ekipleri, Soner A. (44), Önder Ç. (41) ve Ahmet A. (42) isimli zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca apansız bir takip yapan jandarma istihbarat ekipleri, şüphelilerin sikkeleri satmak için yola çıktığını belirledi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların bulunduğu aracı takibe aldı. Tacin Mahallesi'nde araçtan inen şüpheliler, tarihi eserleri satmak için buluştukları şahısla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj kısmında 163 adet tarihi sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- 'Ebeleme' oynarken öğretmeni tarafından keşfedildi: Düny
- Kuzular anneleriyle buluştu
- Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci evine ziyaret
- İstanbul’da akılalmaz olay
- 'Fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar
- Şarampole yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
- Antalya'ya nisan ayı bitmeden 300 bin kişi geldi
- Hakkari'de sürü halindeki yılanlar görüntülendi
- Bodrum'da orman ve makilik yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazlık evlere girip zarar verenler ortaya çıktı
- Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü
- 'Ebeleme' oynarken öğretmeni tarafından keşfedildi: Düny
- Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kaybettiği kimlik yüzünden borçlardan kurtulamıyor
- 'İktidar sadece izliyor ve sabır diliyor'
- Rıdvan Dilmen'den Arda Güler benzetmesi
- Kamara Deresi'ni kirleten tesis için karar verildi
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- Munzur Çayı için 'uzak durun' uyarısı geldi