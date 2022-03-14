Mezarda define arayanlardan biri profesör çıktı
Define aramak adıyla yağmacılık yapanlar yasakları delmeye devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar'da mezarlıkta kazı yaparken yakalanan 4 kişiden birinin üniversitede profesör olduğu ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti.
Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.
BİRİNCİ DERECE SİT ALANI ÇIKTI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti.
Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİYMİŞ
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi.
Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.
İlgili Haberler
- Define avcıları durmuyor: 'Kral mezarı var' diyerek derede dinamit patlattılar
- Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü
- Bilim insanları nükleer füzyonda 'yanan plazma' hedefine ulaştı
Video Haberler
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi
- 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kalarak öldü
- 'AKP plakalı araçlarla' protesto ettiler
- Milli futbolcudan kariyer rekoru!
- Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül günü
- İşte tüm detaylarıyla yeni seçim yasası
- Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da
- Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu
- CHP harekete geçti: AYM'ye iptal başvurusu
- Fiat Egea modellerine mart zammı