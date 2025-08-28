Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Zeynep ve Hakan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. Peki, Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Defne Akçakayalıoğlu öldü mü?

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, ABD'de Şikogo Üniversitesi'nde bilişsel bilimler üzerine lisans yaptı. Defne Akçakayalıoğlu'nun babası Hasan Akçakayalıoğlu aynı zamanda TAB Gıda Yatırımları ve ilaç devi Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu üyeliğini de yapıyordu.

Bir aydır Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışan Defne Akçakayalıoğlu'nun ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi ABD'den bugün İstanbul'a getirilecek.