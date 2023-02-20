Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel acı tabloyu duyurdu: 'Durum facia'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:36

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:36

AFAD, Hatay'da birbiri ardına 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 213 kişinin yaralı olarak hastanele sevk edildiğini söyledi.

HaberGlobal canlı yayınında açıklamalarda bulunan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, "Yıkılan binalar var, enkaz altında kalanlar var. Valilikle koordinasyon halindeyiz, elektrik yok ilçede. Bir rakam veremem, durum facia. İnsanların çığlıklarına şahit oldum" dedi.

Güzel, "Konteyner içindeyim şu an. Koordine etmeye çalışıyorum. İhbarlar geliyor. Durum kötü. İnsanların feryatları var. Acil çadır istiyoruz" ifadelerini kullandı.