'Defne için umut olalım'

31 Aralık 2021 Cuma, 06:01

Dubai’deki bir hastanede tedavi görmesi planlanan ve halen 10.5 kilogram ağırlığında olan minik Defne’nin tedavisi için de özel bir stant açıldı.

STK ve ünlü ismin kampanyaya destek olduğu öğrenilen minik Defne’nin 13 Ekim’de doğduğunu söyleyen anne Öznur Işıkdere yardımseverlere seslenerek “Gelin hep birlikte çocukluğunu hediye edelim” dedi. SMA savaşçısı Defne bebeğe bir umut için katkı sunacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Defne’nin, 3 kilo daha alması halinde, tedavisi mümkün olmayacak. Defne SMA Tip 1’ler kadar güçsüz, Tip 2’ler kadar ise güçlü bir bebek olmadığı için güçlü SMA Tip 1 olarak geçiyor. Kampanyanın yüzde 12’lik dilimi tamamlanmış. Valilik izni haziran ayında alınmış ve bir yıl süresi var Defne bebeğin. Burada sanatçılarımız unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi el sanatlarımızı bin bir emek vererek yaşatıp sergiliyorlar. Onlara ve SMA hastalığı için savaşan birçok bebeğimiz gibi mücadele eden Defne bebeğimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Sevdiklerimize el emeği sergideki hediyeliklerden alarak onları mutlu edelim, Defne bebeğimize umut olalım, yeni yıla sağlıkla, barışla, huzurla ve yeni umutlarla girelim. Haydi, siz de gelin ve bir çocuğun umuduna katkıda bulunun” diye konuştu.