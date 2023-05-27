Değeri tam 1 milyon 600 bin lira! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:39

Güncelleme: 27.05.2023 - 11:55

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki eşyalar yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Bagajda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine harekete geçen ekipler yolcuyu yakın takibe aldı. Şüphelinin hareketlerini izleyen ekipler, yolcunun 3 kişi ile daha bağlantısını tespit etti.

Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli yolcu, bagajlarını banttan alarak takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale edilerek yolcular eşya kontrolüne yönlendirildi.

Şüphelilere ait eşyalar yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu. Arama neticesinde 4 şüpheliye ait 10 adet poşet içerisinde gerçek insan saçı olduğu görüldü.

Operasyon sonucunda toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen gerçek insan saçlarına el konulurken olayla ilgili şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



