Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Beyoğlu’nda değnekçilik yapan şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 19:24
Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi üzerinde Y.T. isimli şahsın cadde üzerinde bulunan park alanlarına araç park eden sürücülerden para aldığını tespit etti.

Değnekçilik yapan şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalanırken, hakkında “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” maddesinden adli işlem başlatıldı.


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