Eyüpsultan'da 'değnekçi' suçüstü yakalandı: Polislerden de para istedi
İstanbul Eyüpsultan’da “değnekçilik” yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarından da para isteyen değnekçinin o anları kameralara yansıdı.
Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi üzerine araçlarını park etmek isteyen yurttaşlardan ücret talep eden Kubat R. isimli şahısı sivil trafik ekipleri takibe aldı. Sivil polis ekipleri cadde üzerine park etmek isteyince polislerin yanına gelen değnekçi ekiplerden de ücret talep etti.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine “değnekçilik” yapan Kubat R. isimli şahıs sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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