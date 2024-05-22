Dehşet anları: Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda 4 kişiye saldırdı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:32
Dehşet anları: Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda 4 kişiye saldırdı!
Abone Ol google-news

Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde 20 Mayıs akşamı; madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı.

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


mardin haberleri

İlgili Haberler

Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'de korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi!

Mardin'de korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti

İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'

Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'
Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu

Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu
YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!

YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!