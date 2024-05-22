Dehşet anları: Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda 4 kişiye saldırdı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde 20 Mayıs akşamı; madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı.
Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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