Dehşet anları... Kahvehaneyi pompalı tüfekle bastı!

Elazığ'da Y.P., kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Y.P. tutuklanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet anları... Kahvehaneyi pompalı tüfekle bastı!
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:24

Olay, dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Y.P., henüz bilinmeyen bir nedenle arkasında sakladığı pompalı tüfekle geldiği kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’ye ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yakalayarak darbettiği Y.P., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.


Etiketler: #Elazığ #Kahvehane #pompalı tüfek

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