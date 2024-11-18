Pompalı tüfekle apartmana ateş etti: 'Sarhoştum' dedi

Erzurum'da, bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açan Muhammed R.A. (21) ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

Pompalı tüfekle apartmana ateş etti: 'Sarhoştum' dedi
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:40

Yakutiye ilçesinde, gece yarısı sıralarında oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A., arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak’a geldi.

Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D.'nin (23) oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi.

‘SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM’

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi’nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürdü. 


Etiketler: #Erzurum

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