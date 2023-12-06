Dehşet anları kameraya yansıdı: Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırı!
Ankara’nın Altındağ ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Vatandaşların, yaralı şahsın yardımına koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Beşikkaya Mahallesi 1953. Cadde üzerine bir kişi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda yaralanan gencin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan, saldırının ardından şahsın sokak ortasında yaralı halde yattığı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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