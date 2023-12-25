Dehşet anları kameraya yansıdı: Otomobiline çarpan motosikletliyi kaskıyla darbetti!

Bursa'da bir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:43
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Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde seyir halinde olan motosikletli, önündeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

DEFALARCA BAŞINA VURDU

Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti.

Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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