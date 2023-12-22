Motosiklet taksiye çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksiye çarpan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Onur S.(24) ile arkasındaki yolcu yaralandı. Onur S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:29
Motosiklet taksiye çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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Arapzade Mahallesi Park İçi Yolu’nda, saat 15.30 sıralarında Şehit Vedat Akdağ Caddesi istikametine seyir halinde olan Onur S.’nin kullandığı 16 BEH 195 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Muhammet B. (42) idaresindeki 16 T 4738 plakalı taksiye çarptı.

Devrilen motosikletten düşerek yola savrulan sürücü ile arkasındaki Hakan A. (34) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Onur S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, taksi sürücüsü Muhammet B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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