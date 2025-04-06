Dehşet görüntüler: Çocuğa öldüresiye şiddet uygulayan baba tutuklandı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:24

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:44

Gaziantep’te bir çocuğa acımasızca ve şiddet uyguladığına dair görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından çocuğu darbeden şahsın yakalanması için çalışma yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı. Baba Y.E., sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.