Dehşet saçan uzman çavuş gözaltında
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki Ezgi Y.’yi kaçırmaya çalıştı. Olayın ardından yakalanan Ayhan Y. isimli erkek gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa- Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ayhan Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Ayhan Y., ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Öte yandan Ayhan Y. hakkında, yaklaşık 1 yıldır eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.
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