Dehşet saçmıştı... Pitbul ve bıçaklı saldırgan gözaltına alındı!
Avcılar'da dolaştırdığı Pitbull cinsi köpeğini sokaktaki sahipsiz köpeklerin üzerine saldırtan ve kendisine müdahale eden kişiyi üzerindeki bıçağı göstererek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'ndeki Firuze Çiçeği Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Alaattin Yüksel (42) elindeki ipe bağlı Pitbull cinsi köpeği ile dolaşmaya başladı. Yüksel, köpeğinden sokakta gördüğü sahipsiz köpeklere saldırmasını istedi. Köpekler kaçışırken, yakındaki bir motosiklet yetkili servisinin bahçesine kaçtı. İşyeri sahibi Kenan Akdağ, yanında çocuğu olduğu halde dışarı çıkarak müdahale etmek istedi. Alaattin Yüksel, yanında taşıdığı bıçağı göstererek tehdit ettikten sonra uzaklaştı.
Kenan Akdağ, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak Tahtakale Muhtarı Serkan Vatansever ile birlikte mahalledeki polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
İfadelerin alınmasının ardından polis, şüphelinin "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunan Alaattin Yüksel olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde taşıdığı bıçağa da el konuldu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli hakkında "tehdit" ve 6136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'ndaki ilgili maddeye göre de idari para cezası uygulandı.
Pitbull köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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