Dehşet veren kazanın sebebi ortaya çıktı: Otomatik vites hakimiyet kaybettirmiş

07 Nisan 2022 Perşembe, 16:03

Olay, Vize ilçesindeki otogarda meydana geldi. Sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. ve S.N., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

OTOMATİK VİTES TAKILI KALDI

Kazanın yaşanmasından sonra yapılan ilk incelemelerde, otobüsün otomatik vitesinin takılı kaldığı, bu sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Polis tarafından ifadesi alınan şoförün, suçsuz bulunması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaralı olan vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı, Vize'de tam teşekküllü hastane olmadığından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.