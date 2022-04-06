Gaziosmanpaşa'da koku alarmı: Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patlarken, yoğun kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerde endişeye neden olan olayın ardından fabrikaya, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, Karayolları Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Akdoğan Caddesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı.
Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Caddeye gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirdi. Kısa sürede fabrikaya gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı.
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