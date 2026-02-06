Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dehşetin görüntüleri kamerada: Aydın'da karayolu çöktü, dev çukur oluştu

6.02.2026 13:44:00
DHA
Aydın-Selçuk kara yolunda, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme oldu. Çöken alanda onarım çalışması başlatıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, İzmir il sınırındaki Aydın-Selçuk kara yolunun Çamlık-Ortaklar mevkisindeki menfezde sel sularının birikmesine neden oldu.

Image

Biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Image

Güvenlik önlemi alan ekipler, Aydın-Selçuk kara yolunun çökmenin meydana geldiği bölümünü trafiğe kapattı.

Image

Karayolları ekiplerinin çöken alanda onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

