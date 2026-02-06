Dehşetin görüntüleri kamerada: Aydın'da karayolu çöktü, dev çukur oluştu

Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, İzmir il sınırındaki Aydın-Selçuk kara yolunun Çamlık-Ortaklar mevkisindeki menfezde sel sularının birikmesine neden oldu.
Biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan ekipler, Aydın-Selçuk kara yolunun çökmenin meydana geldiği bölümünü trafiğe kapattı.
Karayolları ekiplerinin çöken alanda onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.