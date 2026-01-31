DEİK’ten AB liderlerine açık mektup: ‘Yeni Avrupa’yı birlikte inşa edelim’

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Avrupa Birliği (AB) liderlerine açık mektup yazdı. Bugün Financial Times’tan dünyayla paylaşılacak mektupta iş dünyasının Türkiye’nin tam üyeliğine verdiği destek, ortak projelerdeki potansiyeli ve işbirliği alanları vurgulanarak “Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var” mesajı verildi.

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve başkan yardımcısı Ali Kibar’ın kaleme aldığı ve AB ülkelerini kapsayan 26 iş konseyi başkanının imzasıyla AB liderlerine gönderilen mektup dün “Türkiye-AB: Diyalogdan Aksiyona AB Liderlerine Açık Mektup” başlıklı toplantıyla duyuruldu. Basınla bir araya gelen Yalçındağ ve DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD’de Donald Trump’ın göreve gelmesiyle küresel dengelerin değiştiğine dikkat çekerek Avrupa’nın ise ekonomik, teknolojik ve demografik açıdan ciddi bir sorgulama sürecine girdiğini, son 20 yılda Avrupa’dan küresel ölçekte ses getiren yenilikler çıkmadığını, büyüme sorunu yaşayan ve yaşlanan bir kıta görünümü oluştuğunu öne sürdü. Türkiye’nin ise 20 yıl önce 250 milyar dolarlık ekonomi iken artık 1.5 trilyon dolarlık dinamik bir ekonomi olduğu vurgulandı.

İNSAN HAKLARI YORUMSUZ KALDI

Yalçındağ, küresel güç dengelerinin hızla değiştiğini belirterek “Dünyanın yeni bir Avrupa’ya ihtiyacı var. Bu yeni Avrupa’yı birlikte inşa edelim” diyerek AB’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye’nin ise AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekti ve “Avrupa’nın Türkiye’yi dışlayarak ekonomik ve stratejik özerklik kurabileceğine inanmıyoruz’ dedi.

Olpak ve Yalçındağ, AB’nin Türkiye’ye ilişkin işaret ettiği demokrasi, hukuk ve insan hakları başlıklarında ise bir değerlendirme yapmadılar.

‘DIŞLAYAN MODEL FAYDA SAĞLAMAZ’

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Gümrük Birliği’ndeki yetersizlik, sınırda karbon düzenlemesi gibi engellerden sonra son olarak “Made in Europe”un da yeni bir duvar çekme riskini taşıdığını hatırlattı; Türkiye’nin Mercosur ve Hindistan anlaşmalarının tarafı olmasa da sonuçlarından doğrudan etkileneceğine dikkat çekti.

Olpak şunları söyledi: “İhracatçımızın yaşadığı zorluk sadece pariteenflasyon farkıyla, finansmana erişimle sınırlı değil. Amerika’nın havada uçuşan gümrük vergileri sürecini de düşünürsek daha proaktif olmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Avrupa’nın da buna ihtiyacı var”