Dekoratif kemerin altında kalan çift hayatını kaybetti: Tutuklu sanık, okul yönetimini suçladı

Olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi.

Çiftin yanındaki kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi.

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmada, düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56) olay günü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci İsmet Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerden anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame, Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM ÖNÜNDE

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ceylan ve tutuksuz sanık G.C. ile avukatlar katıldı. Celsede savunma yapan tutuklu sanık İsmet Ceylan, okul yönetimini suçlayarak, "Öncelikle çok üzgünüm. Okul ile etkinliği bir hafta önce yapmak için anlaşmıştık. Ancak rüzgar sebebiyle ertelemiştik. Okul yönetimi ısrarla güneşten korunmak için branda çekilmesini talep etti. Yönetim ve öğretmenler 07.30’da gelmeye başladılar. Etkinlikle ilgili broşürler hazırladılar. Biz de mutfakta çalışıyorduk. Ben bu sırada okul yöneticilerine rüzgarın çok olduğunu ve etkinliği iptal etmemiz gerektiğini söyledim. Ancak kabul etmeyip, etkinliği yapmak istedi. Misafirler gelmeye başladıktan 2 saat sonra rüzgar şiddetini artırdı. Bir kez daha 'Etkinliği sonlandıralım' dedim ama yine dinlemediler. Brandalarda yırtılmalar meydana geldi. Bana, 'İyice bağlayın zaten 45 dakikaya bitecek' dediler. Son birkaç masayı toplarken bir ses geldi ve sese doğru koşup olayı gördüm. Ambulans ve itfaiyeyi aradım. Kemer yaklaşık 2 sene önce yapılmıştı" dedi.

EK İDDİANAME TALEBİ REDDEDİLDİ

Olay gününü anlatan tutuksuz sanık G.C, "Orada değildim. 'Kemer yıkıldı' diye aradılar. Biz kepçe ile geldik. Biz geldiğimizde ambulans gelmemişti. Kemeri oğlum sonradan yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen Güler Baltacı’nın babası Yaşar Baltacı sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Baltacı ailesinin avukatı, soruşturmanın eksik yapıldığını savunarak ek iddianame düzenlenmesini talep etti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, ek iddianame talebinin reddine hükmedip dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.