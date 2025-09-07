DEM Parti'den CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda polis ablukasına tepki

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.

Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalıştı.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

"Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz.

Operasyon, baskı, sindirme, zor kullanma değil, bugün acil ihtiyacımız özgürlük ve demokrasi."