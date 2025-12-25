DEM Parti'den Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlar için suç duyurusu

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin; Bursaspor taraftar gruplarından suç teşkil eden tezahüratlara katılan şahıslar, tezahüratları organize eden tribün liderleri ve amigolar, Bursaspor Kulübü yöneticileri, aynı fiilleri tekrar eden Ankaragücü taraftar grupları ve yönlendiricileri, karşılaşmada görevli hakem ve teknik kadrolar, müsabakalarda görevli TFF temsilci ve gözlemcilerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda, şunları kaydedildi:
"Leyla Zana’ya yöneltilen tezahüratlar bu kesişimsel ayrımcılığın somut örneğini oluşturmaktadır. Türkiye’de son yıllarda futbol alanında taraftar grupları ve teknik yöneticiler üzerinden üretilen kadın düşmanı söylem ve pratiklerin giderek yaygınlaştığı; futbolun görünürlüğü nedeniyle bu dilin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiği açıktır. Her gün kadınların erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ülkede, kadın bir siyasetçiye yönelik sinkaflı ve aşağılayıcı tezahüratların futbolda görünür kılınması ve yaptırımsız bırakılması; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen, kadınlara yönelik şiddeti dolaylı biçimde meşrulaştıran ve bu yapısal sorunu derinleştiren bir işlev görmektedir.
"AÇIK BİR SALDIRI"
Şüphelilerin bu eylemleri, yukarıda işaret edilen suçların tümüne vücut vermekle beraber; toplumsal barışı bozmaya yönelik, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtan ve siyasi parti faaliyetlerini engellemeyi amaç edinen bir girişimdir. Stadyum gibi kamusal bir alanda, binlerce kişinin önünde ve tribün liderleri aracılığıyla organize şekilde gerçekleştirilen bu fiiller; kadınlara ve Kürtlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve nefret temelli dili normalleştirme amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle olay, yalnızca bireysel onur ihlali değil; toplumsal eşitlik ilkesine ve birlikte yaşama iradesine yönelik açık bir saldırıdır.
Hakaret, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, suç ı̇şlemeye tahrik ile savcılıkça resen tespit edilecek suç fiillerini gerçekleştiren şüpheliler hakkında iddianame tanzimini talep ederiz."