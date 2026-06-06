DEM Parti'den, Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı "Kürt kadın" fıkrası kameralara yansıyan iş insanı Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu adına, Rahmi Koç hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik”, “Aşağılama” ve “Nefret ve Ayrımcılık” gerekçeleriyle İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"…. Kürt bir kadının muayene odasında doktorunu anlayamadığı üzerine kurulu bir anlatıyı ‘cinselleştirilmiş bir mizah’ olarak sunması; yapısal ve tarihsel bir mağduriyetin alenen alay konusu haline getirilmesidir. Anadilinde sağlık hizmetine erişemeyen, doğum salonunda derdini anlatamayan Kürt kadınların yaşadığı ağır gerçekliğin bir “güldürü unsuru’ olarak kullanılması; Kürt kadınların insan onuruna, sağlık hakkına ve mahremiyet hakkına aynı anda yapılmış kapsamlı bir saldırı niteliği taşımaktadır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı 'fıkra' tepkilere neden olmuştu.

Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" açıklamasıyla özür diledi.