DEM Parti'den TBMM Başkanlığı'ndan kadın cinayetleri için görüşme talebi

DEM Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu ve DEM Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan başvuruda, kadınların yaşam hakkını güvence altına almak üzere oluşturulan uluslararası ve yerel mekanizmaların tasfiye edildiği, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ile 6284 sayılı Kanun’un etkin ve eşitlikçi biçimde uygulanmamasının kadınların korunmasını zayıflattığı belirtildi.

Başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Kadınların yaşam hakkını güvence altına almak üzere oluşturulan uluslararası ve yerel mekanizmaların tasfiye edilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ve 6284 sayılı Kanun’un etkin, bütünlüklü ve eşitlikçi biçimde uygulanmaması, erkek egemen zihniyeti besleyen cezasızlık pratikleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren kamusal tercihler sonucunda, kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde korunmadığı bir iklim yaratılmış, bu iklim içinde bir günde 6 kadın katledilmiştir.

Kadın cinayetlerindeki artışın ardındaki yapısal nedenlerin araştırılması, yaşam hakkı korunmayan 6 kadının hangi kamusal ihmaller ve kurumsal sorumluluklar nedeniyle korunamadığının açığa çıkarılması, mevcut yasal düzenlemelerin neden etkili biçimde uygulanmadığının tespit edilmesi ve kadınların özgür ve eşit yaşamını esas alan yeni, caydırıcı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 102. maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını arz ve talep ederim."