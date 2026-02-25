DEM Parti duyurdu: Öcalan'dan yeni '27 Şubat' hamlesi

DEM Partili yöneticiler, Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın birinci yıl dönümünde Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerini ve Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını bir etkinlikte basın ve kamuoyuyla paylaşacak.

Etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri başkanlık edecek. Etkinlik, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca, “Barış ve Demokatik Toplum Süreci”nde geriye kalan bir yıllık sürecin değerlendirilmesi ve Öcalan’ın son görüşmede ifade ettiği “ikinci aşamada” yapılması gerekenlere yer verilecek.

Açıklamaya, demokratik kitle örgütlerinden, siyasi partilerden, aydın, yazar ve gazetecilerden çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

27 Şubat 2025’te terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK’ye kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” demişti.