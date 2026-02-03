DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan gözaltılara tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.02.2026 12:27:00
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sabah saatlerinde yapılan gözaltılara tepki göstererek, "İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

İstanbul merkezli olarak 22 ilde aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Etkin Haber Ajansı (ETHA), DİSK/Limter-İş ve BEKSAV'ın da olduğu siyasi parti, kurum ve kuruluşlara yönelik polis operasyonu düzenlendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gözaltılara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Hatimoğulları, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bileşen partimiz ESP’ye yönelik yapılan bu gözaltılar, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

