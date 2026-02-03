Cumhuriyet Gazetesi Logo
ESP’ye operasyon: Eş Başkan Murat Çepni de aralarında çok sayıda gözaltı var

3.02.2026 10:29:00
Haber Merkezi
ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile birlikte bazı sendika yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli olarak 22 ilde aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Etkin Haber Ajansı (ETHA), DİSK/Limter-İş ve BEKSAV'ın da olduğu siyasi parti, kurum ve kuruluşlara yönelik polis operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, DİSK/Limter-İş'in eski genel başkanı Kanber Saygılı da bulunuyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı yapıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da operasyonun "MLKP terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı" duyuruldu. Başsavcılık, soruşturma kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.   

Ezilenlerin Hukuk Bürosu'na göre, gözaltına alındığı bilgisi bulunan isimler şöyle:

-Av. Özlem Gümüştaş

-Murat Çepni

-Fatoş Çelik

-Hacer Elçin

-Okan Danacı

-Pınar Gayip

-Züleyha Müldür

-Hasan Polat

-Müslüm Koyun

-Cemil Aksu

-Hasan Hüseyin Yeşilova

-Ahmet Bilal Bay

-Tanya Kara

-Hivda Selen

-Meral Tatar

-Uğur Ok

-Emrah Topaloğlu

-Ruşa Sabur

-Hıdır Sabur

-Kanber Saygılı

-Fatma Saygılı

-Ali Haydar Saygılı

-Aynur Ergül

-Satiye Ok

-Berfin Polat

-İleri Devrim Yurtsever

-Beycan Taşkıran

-Ramazan Karakaya

-Aydın Kılıçdere

-Mehmet Acettin

-Emin Orhan

-Şahin Tümüklü

-Sıtkı Güngör

-Sonnur Sağlamer

-Hüseyin İldan

-Şükran Yaren Tuncer

