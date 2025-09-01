DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: TELE 1 kanalının sesini kısmak utançtır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1'e verilen 5 günlük ekran kapatma cezasına tepki gösterdi.

Bakırhan paylaşımında şunları söyledi:

"TELE1 ekranlarının karartılmasını kınıyorum. DEM Parti olarak, bu hukuksuz ve antidemokratik kararın karşısında, TELE1’in ve özgür basın emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. Kanal karartmalarının hiçbir kabul edilebilir açıklaması olamaz. Bu karar, tam da 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne girerken alınıyor. Barışın, özgürlüğün ve demokrasinin simgesi olan bir 1 Eylül’de, TELE1 kanalının sesini kısmak, ironiden öte bir utançtır."