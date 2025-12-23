DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme başladı.

Görüşmede DEM Parti'nin komisyon ile ilgili raporunun ve süreçle ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Görüşme sonrası Mithat Sancar, "Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü bir hale getirilmesini ele aldık" açıklaması yaptı.