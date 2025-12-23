DEM Parti İmralı heyetinden Bakan Tunç'a ziyaret

Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol'un oluşturduğu DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı binasında görüşme gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

DEM Partili heyet görüşmenin ardından kamera karşısına geçti.

Mithat Sancar şunları söyledi:

"Önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki sorunları ele aldık. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Bilgi aldık, önerilerimizi sunduk. Adalet Bakanlığı'na önemli bir rol düştüğünü yine sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü bir hale getirilmesini ele aldık. Süreç ile ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun çalışma olduğunu gördük. Kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını öğrendik. Hedefimiz barışı hukukla güvence altına almak. Görüşmeler devam edecek, bu süreci barışa, adalete götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır."

Pervin Buldan ise şöyle konuştu:

"Bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında hasta, yaşlı tutuklulular da gündeme geldi. Bizlere gelen çok talep var, özellikle COVID infaz düzenlemesinde, onları da belirttik. Sayın Tunç'un yapıcı tutumu için teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İmralı heyeti süreç için kurulan komisyon rapor aşamasındayken siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

Heyet, dün CHP ile görüştü. Önceki gün ise AKP'yi ve TİP'i ziyaret etti.