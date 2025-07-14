DEM Parti’nin ‘Kürtçe müzik dinleyenlere gözaltı’ iddiasına Valilik’ten açıklama…

DEM Parti, sosyal medyaya da yansıyan 'Kürtçe müzik dinledikleri için' darp edilen aile iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, piknikten dönen ailenin Kürtçe müzik dinlediği için polis olduğu iddia edilen şahsın, aralarında hamile bir kadının bulunduğu aile üyelerini darp ettiği iddia edildi.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin olarak açıklamada, "13 Temmuz Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada,"Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

Toplam 6 kişinin Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır. Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30), B.K. (22), D.K. (28) isimli şahıslar hakkında 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuş olup, başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.